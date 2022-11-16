16 ноября 2022, 15:11
Володин посоветовал Западу перестать снабжать Украину из-за угрозы разрастания конфликта
Спикер Госдумы Володин призвал США и Евросоюз прекратить военную помощь Украине
Украина пытается спровоцировать разрастание конфликта. Западу следует перестать отправлять ей оружие, заявил на заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщил ТАСС.
«Вашингтону и Брюсселю нужно прекратить поставлять оружие на Украину», — сказал он.
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Важно чтобы Европарламент не только услышал это, но и осознал мотивы киевского режима. Власти Украины делают все для того, чтобы конфликт разрастался. Вячеслав Володин напомнил о других случаях, подобных ракетному удару в Польше. Например, о падении беспилотника с бомбой 120 килограмм в столице Хорватии.
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Спикер Госдумы ранее прокомментировал действия украинских военных в Херсоне. Он заявил, что привязывая мирных жителей в столбам, они ведут себя, как фашисты во времена Великой Отечественной войны. США и Евросоюз поддерживают киевский режим, а значит, несут ответственность за это. Вячеслав Володин считает, что этот случай подтвердил необходимость денацифицировать Украину.
Ракеты упали в селе Пшеводув у польско-украинской границы 15 ноября, сообщил Ura.ru. Президент Польши Анджей Дуда признал, что они принадлежали Украине.
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