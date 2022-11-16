Власть 16 ноября 2022, 08:50 Володин сравнил действия украинских военных в Херсоне с поведением фашистов Председатель Госдумы Володин после событий в Херсоне призвал уничтожить нацизм на Украине Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинские военные привязали жителей Херсона к столбам. Они повели себя как фашисты во время Великой Отечественной войны. Этот случай подтвердил необходимость денацифицировать Украину, заявил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Зверства киевского режима еще раз подтверждают необходимость уничтожения нацизма на Украине, где спустя десятилетия он снова возродился», — написал он.

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Во время Великой Отечественной войны, напомнил Володин, фашисты издевались над гражданами СССР. Из-за бандеровцев погибли 30 676 человек, в том числе учителя, колхозники, врачи, дети.

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Спикер Госдумы обвинил США и Евросоюз в поддержке фашизма. Пентагон проведет заседание с представителями западных стран на тему увеличения поддержки киевского режима. Вячеслав Володин предупредил, что им придется нести ответственность за то, что происходит на Украине.

Фотографию привязанных к столбу херсонцев опубликовало агентство Associated Press. Их обвинили в коллаборационизме.