16 ноября 2022, 08:50
Володин сравнил действия украинских военных в Херсоне с поведением фашистов
Председатель Госдумы Володин после событий в Херсоне призвал уничтожить нацизм на Украине
Украинские военные привязали жителей Херсона к столбам. Они повели себя как фашисты во время Великой Отечественной войны. Этот случай подтвердил необходимость денацифицировать Украину, заявил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Зверства киевского режима еще раз подтверждают необходимость уничтожения нацизма на Украине, где спустя десятилетия он снова возродился», — написал он.
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Во время Великой Отечественной войны, напомнил Володин, фашисты издевались над гражданами СССР. Из-за бандеровцев погибли 30 676 человек, в том числе учителя, колхозники, врачи, дети.
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Спикер Госдумы обвинил США и Евросоюз в поддержке фашизма. Пентагон проведет заседание с представителями западных стран на тему увеличения поддержки киевского режима. Вячеслав Володин предупредил, что им придется нести ответственность за то, что происходит на Украине.
Фотографию привязанных к столбу херсонцев опубликовало агентство Associated Press. Их обвинили в коллаборационизме.
Госдума РФ
Ситуация в Херсоне
Херсон
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