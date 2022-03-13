Упавший в хорватской столице Загребе беспилотный летательный аппарат советского производства нес на борту авиационную бомбу массой 12 килограммов. Она взорвалась после падения аппарата на землю. Об этом сообщило национальное телевидение Хорватии HRT со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.

«От высокопоставленного источника в Минобороны HRT узнал, что авиабомба, найденная в обломках беспилотника, была массой 120 килограммов. Так как дрон ударился в мягкую почву, взрыв произошел в воронке под землей. Если бы падение пришлось на бетон или асфальт, последствия бы были катастрофическими», — говорится в сообщении телеканала.

Беспилотный летательный аппарат упал в ночь на пятницу, 11 марта, к зеленой зоне одного из районов столицы Хорвати. После этого произошел взрыв, осталась воронка. По данным полиции, неподалеку от места происшествия также были обнаружены два парашюта.

Предполагается, что это мог быть БПЛА Ту-141 «Стриж». Он выпускался в СССР и мог прилететь в Хорватию из Украины. Известно, что на месте происшествия был обнаружены черный ящик, его данные предстоит изучить.

Ранее министр обороны Хорватии Марио Баножив сообщил, что фрагменты БПЛА несут на себе следы взрывчатки и присутствия авиационной бомбы советского производства. Расследование ведется совместно с НАТО.