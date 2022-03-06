Украинские власти отказались гарантировать соблюдение режима тишины в Мариуполе и Волновахе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заместитель командующего штабом ополчения Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Всего по состоянию на 6 марта ДНР удалось эвакуировать больше 300 жителей по гуманитарным коридорам из Мариуполя и пригородов, уточнил штаб территориальной обороны в Telegram-канале.

Басурин сообщил, что по периметру подорванного накануне жилого дома в Мариуполе дежурит охрана, однако точной информации о пострадавших у него нет, пишет RT.

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее рассказал, что ВСУ из Мариуполя открыли огонь по позициям Вооруженных сил РФ.

Он призвал весь цивилизованный мир принудить Украину отпустить мирных жителей из города.