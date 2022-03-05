Власти ДНР начали расследование взрыва дома в Мариуполе

Власти Донецкой Народной Республики проводят проверку обстоятельств взрыва дома на бульваре Меотиды в Мариуполе. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Власти ДНР используют беспилотники для получения информации о взорванном в Мариуполе доме», — рассказал он.

Также Пушилин добавил, что по кварталам Мариуполя проходит зачистка от националистических группировок противника. Он отметил, что приоритетом для войск ДНР остается сохранение жизней мирных жителей.

«Кольцо сжимается вокруг Мариуполя, но все это усложняет процесс освобождения», — рассказал глава ДНР.

Утром 2 марта боевики батальона «Азов»* взорвали жилой дом, под завалами оказались 200 человек.

*«Азов» — экстремистское объединение, запрещенное в России.