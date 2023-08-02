Мир 02 августа 2023, 12:48 Вокалист Placebo оскорбил премьера Италии и получил иск Премьер-министр Италии Мелони подала в суд на вокалиста группы Placebo Молко за клевету Скриншот видео Youtube

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Оскорбительные заявления в адрес премьер-министра Италии Джорджии Мелони со стороны вокалиста британской группы Placebo Брайана Молко рассмотрит суд. Как сообщила газета La Stampa, политику не понравились заявления артиста во время концерта в Милане.

Во время выступления в Турине Молко назвал Мелони «фашисткой, расисткой и нацисткой». Политик не стерпела таких оскорблений и обратилась с иском в суд.

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Выступление Placebo в Милане со скандальными заявлениями фронтмена уже привлекло внимание прокуратуры. Ведомство посчитало, что Молко нарушил общественный порядок, и открыло расследование.

Джорджия Мелони возглавила правительство после победы правоцентристской коалиции на парламентских выборах. Главная сила в политическом объединении принадлежит правой партии «Братья Италии», где Мелони остается лидером.

Партия возникла из Итальянского социального движения, основанного премьер-министром и диктатором Италии Бенито Муссолини. Несмотря на трансформацию, которая произошла со временем, «Братьям Италии» и ее лидеру Мелони постоянно напоминают о фашистских корнях.