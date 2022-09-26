Фаворит в гонке экс-премьеров. Почему ЕС испугался Джорджии Мелони и победы правых сил в Италии | 360°

Эксклюзив 26 сентября 2022, 16:52 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Фаворит в гонке экс-премьеров. Почему ЕС испугался Джорджии Мелони и победы правых сил в Италии Эксперт Маслова объяснила причины опасений ЕС из-за победы правых сил в Италии «Википедия»

Читать 360tv в

На парламентских выборах в Италии победила правоцентристская коалиция. Главным претендентом на пост премьера стала лидер партии «Братьев Италии» Джорджия Мелони. В ЕС уже забеспокоились из-за этого. Недовольство ранее открыто выражала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. А в Европарламенте приход к власти назвали катастрофой.

Уверенная победа правых, но о Мелони в кресле премьера говорить рано

Реклама

Урсула фон дер Ляйен еще 23 сентября предупредила Италию о ряде мер из-за возможного разлада с ней в случае победы правоцентристской коалиции. После объявления результатов голосования зампредседателя Европарламента Катарина Бартли заявила, что приход Мелони к власти может стать катастрофой для Европы, сообщила «Газета.ru».

Реклама

Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Елена Маслова в беседе с «360» обратила внимание на то, что Мелони не стоит называть премьером раньше времени, пусть ее шансы на это велики. Дело в том, что она очень импонирует итальянцам в этой гонке бывших премьеров, за партии которых они уже устали голосовать.

«Уверенная победа правоцентристов на выборах. Почему Мелони? Мне кажется, по большей части потому, что она не была премьером, никогда не сидела в этом кресле, в отличие от Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини, который был вице-премьером. Все остальные лидеры партий — это тоже бывшие премьеры страны. То есть это была гонка бывших премьеров», — пояснила эксперт.

Левые пункты в правой программе и принципиальность

В правительстве Марио Драги Мелони была в некоторой степени изгоем, потому что оказалась единственной в официальной оппозиции.

«То есть Сальвини и Берлускони поддержали Драги, а Мелони стояла особняком. Она показала свою принципиальную позицию, не поменяла ее ни разу, чем некое доверие завоевала», — добавила собеседница «360».

В предвыборной программе правоцентристов есть и пункты левой повестки. То есть это не сугубо правая программа. Маслова указала на разделы, которые касаются вопроса связи севера и юга, экономических, фискальных тем. Их повестка очень клиентоориентированная, содержит положения буквально обо всех сферах социальной деятельности итальянцев. Есть там и широкая поддержка молодых семей, работающих женщин.

«Исторически партия „Братья Италии“ возникла не из пустого места, она, по сути, трансформировалась из Национального альянса, а Национальный альянс — из Итальянского социального движения. То есть у Мелони всегда были устойчивые правые взгляды», — пояснила она.

Но на этом спекулируют политические оппоненты правых сил, которые готовы клеить на них чуть ли не лейбл неофашистов. Плюс недовольство сторонников левых вызывает неприятие Мелони ЛГБТ-повестки, ее ориентация на традиционные ценности, заключила Маслова.

0 0 0 0 0 0