Правоцентристская коалиция стала победителем на выборах в Италии | 360°

Мир 26 сентября 2022, 07:34 Поделиться Telegram

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Viber Правоцентристская коалиция стала победителем на выборах в Италии МВД Италии заявило победе на выборах в парламент правоцентристской коалиции flickr

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Внеочередные парламентские выборы заканчиваются в Италии победой правоцентристской коалиции. Она получила достаточное количество голосов для создания парламентского большинства. Об этом говорят официальные сведения МВД страны.

Уже подсчитано свыше 80%, которые были поданы на выборах в сенат и более 70%— в Палату депутатов. Эта информация дает уверенность сказать о том, что позволяют с уверенностью коалиция правоцентристских сил получила свыше 44% избирателей. В нее входят партии «Лига», «Братья Италии», «Вперед, Италия», а также «Мы, умеренные».

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Так получается, что главной политической силой в государстве становится впервые правая партия «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони (более 26%). Наблюдатели отметили, что подсчет оставшихся бюллетеней уже не изменит этот расклад.

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Мелони уже сделала заявление о том, что итальянцы «дали четкое указание на правоцентристское правительство под руководством „Братьев Италии“.

«Италия выбрала нас, и мы ее не предадим», — подчеркнула она.

Итоговая явка на выборы составила 63,95%, это является антирекордом для Италии, написало РИА «Новости».

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