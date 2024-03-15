Мир 15 марта 2024, 18:55 Воевавший в Афганистане немецкий наемник погиб на Украине RND: сражавшийся в рядах ВСУ немецкий наемник погиб на Украине РИА «Новости»

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Гражданин Германии, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ в составе так называемого Иностранного легиона, погиб на Украине во время артиллерийского удара. Об этом сообщило издание RND со ссылкой на осведомленный источник.

Немец по имени Штефан в качестве наемника отправился на Украину весной 2022 года. До этого он пять лет служил в бундесвере и трижды принимал участие в военных миссиях в Афганистан.

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По данным издания, на Украине 37-летний иностранец входил в подразделение по запуску беспилотников-разведчиков. В момент попадания артиллерийского снаряда он находился в блиндаже.

В Минобороны заявили ранее, что с начала спецоперации российские военные ликвидировали более 5,9 тысячи наемников. В их числе были поляки, американцы, немцы, канадцы, французы. Иностранцы также были в числе украинских диверсантов, которые попытались захватить поселок Козинка в Белгородской области.