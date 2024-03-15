Происшествия 15 марта 2024, 15:28 Иностранные наемники пытались вместе с диверсантами ВСУ прорваться в Россию Минобороны: в числе диверсантов ВСУ в Белгородской области были наемники РИА «Новости»

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Российские военнослужащие и сотрудники погрануправления ФСБ сорвали попытку диверсантов ВСУ прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка. В числе украинской ДРГ были иностранные наемники, сообщила пресс-служба Минобороны.

Попытка прорыва произошла 14 марта около 16:30. Диверсанты, используя особенности местности, прибыли на вертолетах Ми-8 к российской границе. Они находились на расстоянии в один километр от границы, а затем проникли на окраину села.

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«Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение», — сообщили в ведомстве.

Некоторые диверсанты отступили и вышли на минное поле, где подорвались. Российские военные одновременно огнем из РСЗО «Торнадо» ликвидировали бойцов, которые хотели эвакуировать ранены. Общие потери ВСУ превысили 50 человек. Козинка находится под контролем ВС России.

По данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине ликвидированы почти шесть тысяч наемников из разных стран.