Военный историк назвал три причины, по которым Россия и США борются за Арктику | 360°

Эксклюзив 18 октября 2022, 11:21 Военный историк назвал три причины, по которым Россия и США борются за Арктику Историк Кнутов объяснил борьбу США и России за Арктику ее местоположением и ресурсами unsplash

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Мировые державы претендуют на господство в Арктике из-за удобных торговых путей, полезных ископаемых и обеспечения безопасности. Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов объяснил «360», почему американский сенатор Ангус Кинг назвал этот регион потенциальной причиной конфликта России и США.

Северный морской путь приобрел большое значение с точки зрения транспортировки грузов. Он позволяет выиграть много времени, а значит, сэкономить топливо, даже если доставлять грузы в обход Суэцкого канала.

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«Соответственно уже на сегодня Запад претендует на то, что Северный морской путь не принадлежит России, а им должны пользоваться все страны мира», — объяснил он.

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Кроме того, идет спор по морскому шельфу с его залежами газа и нефти, редкоземельных элементов, а также биоресурсами.

Сыграло роль и стратегически выгодное расположение Арктики. Она представляет интерес с точки зрения нападения на Россию — если пустить ракету через Северный полюс, она долетит сравнительно быстро.

«Поэтому на сегодня стратегическое значение Арктики колоссальное. Арктика открыта, но идет спор по прилегающим водам», — сказал историк.

Для того чтобы противостоять давлению, Россия изменила статус Северного флота, приравняла его к военному округу и проводит там регулярные учения. Юрий Кнутов отметил, что Запад может проводить свои караваны в сопровождении военных судов, под их охраной либо действовать непосредственно возле территориальных вод России в нарушение границ.

Сенатор Ангус Кинг в интервью CNN предположил, что глобальное потепление сделает Арктику местом потенциального конфликта между США и Россией. Изменение климата в этом регионе уже взволновало крупные государства. Он напомнил о Средиземном море, борьба за которое продолжаются больше тысячи лет.