Американский сенатор предположил, что Арктика может стать центром конфликта между США и Россией | 360°

Мир 18 октября 2022, 09:09 Американский сенатор предположил, что Арктика может стать центром конфликта между США и Россией Американский сенатор Кинг предположил, что Арктика может стать центром конфликта с Россией unsplash

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Глобальное потепление не только откроет новые маршруты в Арктике, но и сделает регион потенциальным центром конфликта, в частности с Россией. Такое заявление сделал в интервью CNN сенатор от американского штата Мэн Ангус Кинг.

«Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг него. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта», — сказал он.

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Кинг добавил, что изменение климата вызвало ажиотаж вокруг Арктики среди мировых держав. Ведь в регионе есть неразведанные запасы энергоносителей и минералов. По его словам, за последние 25 лет исчезло 75% арктических льдов. Некоторые эксперты полагают, что в ближайшие 12 лет могут появиться периоды летом, когда Северный полюс будет не закрыт льдами. Это дополнительное пространство даст возможность создать новые транспортные пути и уменьшит время перевозок.

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«Мы, возможно, увидим, как некоторые транспортные маршруты сократятся на 15 дней. Это огромное экономическое преимущество. Однако не стоит забывать, что России принадлежит более половины арктического побережья», — отметил журналист канала Борис Санчес.

Ангус Кинг сделал предположение, что у России и США может возникнуть конфликт из-за Арктики. Он заявил, что регион очень важен для внешней политики и национальной безопасности Штатов.