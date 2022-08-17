Северный флот начал учения в Баренцевом море

Плановые учения Северного флота начались в Баренцевом море с участием более чем 10 подводных лодок и военных кораблей, а также сил противовоздушной обороны и авиации. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе флота.

Маневры продлятся до конца текущей недели, военные отработают тактические действия ударных сил по разрешению вероятных конфликтных действий в Арктике. В учениях примет участие тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», который является флагманом Северного флота.

«В ходе учений Северный флот отработает отражение нападения на побережье и острова России в Арктике, сдерживание условного противника в Баренцевом море и комплексные задачи оборонительного характера», — сообщили в пресс-службе.

Районы учений закроют для полетов авиации и гражданского мореплавания. Военные отработают стрельбу противолодочным и ракетным артиллерийским вооружением по воздушным, подводным и надводным целям в Баренцевом море.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Китая примут участие в сухопутных военных учениях «Восток-2022», которые пройдут с 30 августа по 5 сентября на территории России.