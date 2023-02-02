Мир 02 февраля 2023, 08:36 Военный эксперт раскрыл способ борьбы с танками НАТО Военный эксперт Мураховский: устаревшие гранаты окажутся эффективны против танков НАТО Википедия

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Управляемому оружию и авиации отдадут приоритет в поражении натовских танков на поле боя в зоне спецоперации. Однако любой современный иностранный танк можно поразить любыми средствами, даже устаревшими противотанковыми гранатами, сообщил РИА «Новости» военный эксперт Виктор Мураховский.

«Абсолютно любой современный танк, хоть американский Abrams, хоть российский Т-90М возможно поразить даже ручным гранатометом, противотанковой ручной гранатой или миной», — рассказал он.

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Мураховский отметил, что все в основном зависит от организованности линии противотанковой обороны, условий местности, тактики применения танковых подразделений.

Ранее стало известно, что украинские военные получат передовые немецкие танки Leopard и американские Abrams последней версии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган раскритиковал это решение и заявил, что оно не способствует мирному урегулированию конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что западные танки на поле боя будут гореть, как и остальная техника.