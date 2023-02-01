Армия 01 февраля 2023, 13:46 Благодаря вознаграждению желающих сжечь западные танки станет еще больше — Песков Песков заявил, что идея о вознаграждении за сожженные танки Запада простимулирует бойцов Defense.gov

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Решение правительства Забайкальского края платить вознаграждение за уничтожение танков Leopard и Abrams на Украине показало единение народа и желание помочь в достижении целей спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал эту идею, рассказали «Известия».

«Что касается этих танков, как мы уже говорили, их будут жечь. Тем более, если будут такие поощрительные меры, энтузиастов будет еще больше», — сказал он на брифинге.

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Предприниматели, по словам Пескова, тоже предложили стимулировать солдат деньгами за сожженную и захваченную бронетехнику. Он назвал это подтверждением единения народа и стремления помочь войскам достичь поставленных перед спецоперацией целей.

Пресс-секретарь президента добавил, что западные танки пока не поставили и Вооруженные силы Украины не могут их использовать, потому что для этого нужно пройти подготовку.

Песков также прокомментировал возможные поставки ВСУ дальнобойных ракет. Он выразил уверенность, что это не скажется на ходе спецоперации.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление правительства о единовременных выплатах за уничтожение и захват танков НАТО. Солдатам пообещали до трех миллионов рублей за каждую бронемашину.