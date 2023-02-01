Мир 01 февраля 2023, 23:51 Эрдоган назвал рискованной поставку танков на Украину Президент Турции Эрдоган назвал поставку танков на Украину рискованным делом Викимедиа

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Отправка танков на Украину не способствует разрешению конфликта. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT.

«Не могу сказать, что отправка танков является одним из элементов разрешения конфликта. Это рискованное дело, оно выгодно оружейным баронам», — сказал турецкий лидер. Он подчеркнул, что турецкая сторона рассчитывает на то, что страны Запада поддержат призывы Турции к переговорам между Украиной и Россией.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что киевский режим получит от 120 до 140 танков в рамках первой волны помощи. Речь идет о танках Leopard 2 немецкого производства, Challenger 2 и M1 Abrams, которые США обещали передать Киеву. Также Кулеба подчеркнул, что украинские власти рассчитывают на боевые Leclerc.

При этом заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Украины Андрей Мельник заявил, что у страны есть право требовать, чтобы Германия направила ей еще больше вооружения. Власти ФРГ, по его словам, напрасно надеются на то, что их военная помощь украинским военным закончится после поставок танков Leopard.

Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что курсы по управлению танками Leopard для бойцов ВСУ начнутся в ближайшее время. Они пройдут на военной базе в Мюнстере.