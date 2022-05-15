Латвия приостановила железнодорожный транзит белорусских военных грузов

Власти Латвии решили приостановить железнодорожную перевозку военных грузов из Белоруссии в третьи страны с использованием собственных морских портов. Об этом сообщил портал DELFI со ссылкой на заявление Министерства сообщения Латвии.

«Латвия с 10 мая приостановила транзит военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты», — говорится в заявлении ведомства.

Правительства Белоруссии и Латвии заключили договор о перевозке военных грузов по железным дорогам из Белоруссии в третьи страны через морские порты Латвии в январе 1994 года.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что в список нежелательных россиян попали 102 персоны, им запретили въезд в республику на неопределенный срок.

Также дипломат заявлял, что в скором времени Балтийское море станет объектом присутствия стран НАТО.