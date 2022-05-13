МИД Латвии назвал число нежелательных в стране россиян

Латвия ввела запрет на въезд в страну 102 гражданам России. Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

Он подчеркнул, что все россияне попали в список нежелательных лиц для Латвийской Республики. Срок запрета на въезд в страну не определен.

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«На основании части два статьи 61 Закона об иммиграции мною принято решение о включении 102 граждан Российской Федерации в список нежелательных для Латвийской Республики лиц, устанавливающий запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

Обострение отношений России и Латвии началось после Дня Победы. Жители Риги 9 мая возложили цветы к памятнику Освободителям. На следующий день на уборку оставленных букетов власти латвийской столицы пригнали бульдозер.

Возмущенные горожане принесли новые цветы и устроили пикет. Полиция оцепила территорию и начала задержание. После решения парламента Риги снести монумент акция протеста разгорелась с новой силой.

Как сообщило РИА ФАН, в пятницу, 13 мая, латышские правоохранители схватили семерых участников митинга. Четверых протестующих задержали за несанкционированный пикет, двоих — за запрещенную символику и еще одного — за мелкое хулиганство. Среди задержанных оказалась депутат Европарламента Татьяна Жданок, постоянный член Русского союза Латвии.