Военные США извинились перед Болгарией за штурм завода во время учений НАТО

Армия США извинилась перед Болгарией за штурм завода по производству растительного масла во время учений НАТО в начале мая. Захват привел к критике со стороны восточноевропейского союзника Америки и судебному иску от владельца завода.

«Мы искренне приносим извинения бизнесу и его сотрудникам. Мы всегда учимся на ошибках и исследуем ее причину», — привел NBC News слова извинения.

Согласно заявлению, инцидент произошел во время многонациональных военных учений НАТО под руководством армии США 11 мая. В ходе учений солдаты имитировали захват и охрану выведенного из эксплуатации аэродрома в городе Чешнегирово.

Американские солдаты также вошли и очистили здание рядом с аэродромом на юге Болгарии, которое, по их мнению, было частью тренировочной зоны, сказано в заявлении армии США. Но в здании находились болгарские гражданские лица, занимающиеся частным бизнесом. В армии США заявили, что во время штурма не было произведено ни одного выстрела из оружия.

После этого владелец компании Марин Димитров подал иск, назвав рейд «незаконным вторжением в частную собственность». Он в заявлении отметил, что был оскорблен и унижен штурмом.

«Как будто мы бандиты, преступники, хотя и ведем нормальную деятельность», — сказал Димитров.

Этот инцидент также вызвал возмущение президента Болгарии Румена Радева. Учения с союзниками на территории Болгарии должны способствовать укреплению безопасности и доверия, а не порождать напряженность, сказал Радев болгарскому изданию NOVA. Он также призвал к тщательному расследованию и раскрытию имен должностных лиц, ответственных за инцидент.