Появилось видео штурма американскими военными завода в Болгарии

В Сети опубликовали видео того, как военные США по ошибке штурмовали завод оливкового масла в Болгарии. Американские военнослужащие посчитали, что здание является частью тренировочной зоны.

«Мы искренне приносим извинения заводу и его сотрудникам», — заявили американские военные. Их процитировало издание «Подъем».

Они отметили, что солдат не стали наказывать за штурм. В свою очередь президент Болгарии Румен Радев высказал недовольство международными учениями.

«Недопустимо, чтобы жизнь болгарских граждан подвергалась опасности из-за военных формирований, будь то болгарских или принадлежащих иностранной армии», — сказал он.

Американские военные во время учений на военном аэродроме в болгарской Пловдиве ворвались на завод по производству оливкового масла и угрожали рабочим оружием. Руководитель цеха Марин Димитров уже обратился в суд.

Позже военнослужащие США объяснили, что приняли завод за территорию учений. Министр обороны Болгарии Георги Панайотов извинился за произошедшее. Он назвал «захват завода» недоразумением. Болгарские и американские военные сообщили, что готовы компенсировать пострадавшим моральный ущерб.