Мир 31 августа 2023, 09:02 Военные поставки Тайваню от США осудили в Китае КНР выступила против военных поставок США Тайваню РИА «Новости»

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Власти Китая выступили против военных поставок Тайваню со стороны США и призвали Белый дом не провоцировать эскалацию конфликта в Тайваньском проливе. Об этом ТАСС заявил представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Китай выступил решительно против поставок вооружений, а также любых военных связей США и Тайваня. Это недвусмысленная и последовательная позиция», — сказал он.

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Дипломат отметил, что США должны уважать принцип одного Китая, а также прекратить создавать угрозу стабильности и миру в Тайваньском проливе.

Ранее администрация Джо Байдена выделила Тайваню 345 миллионов долларов в качестве военной помощи. Эти средства направят на услуги и обучение специалистов Пентагона, а также оборонные товары.

Министр обороны Китая Ли Шанфу заявлял, что западным странам не удастся использовать Тайвань для сдерживания КНР.