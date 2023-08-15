Мир 15 августа 2023, 12:10 Китай предупредил международное сообщество о бесперспективности спекуляций на тему Тайваня Министр обороны КНР Шанфу: попытки играть с огнем по теме Тайваня обречены РИА «Новости»

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Западу не удастся использовать Тайвань для сдерживания Китая. Член Госсовета, министр обороны КНР Ли Шанфу заявил об этом на XI Московской конференции по международной безопасности. Его процитировал ТАСС.

«Игра с огнем по проблеме Тайваня или попытки использовать его для сдерживания Китая обречены на провал», — предупредил он.

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Белый дом согласовал выделение 345 миллионов долларов на военную помощь Тайваню. Эти деньги потратят на «оборонные товары», обучение и услуги специалистов Пентагона.

Минобороны КНР обвинило США во вмешательстве во внутренние дела другого государства, а председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ООН осудить поступок американцев.

Поставки оружия с Запада превратят Тайвань в пороховую бочку, объявил представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй. КНР внесла США представление по этому поводу.