15 августа 2023, 12:10
Китай предупредил международное сообщество о бесперспективности спекуляций на тему Тайваня
Министр обороны КНР Шанфу: попытки играть с огнем по теме Тайваня обречены
Западу не удастся использовать Тайвань для сдерживания Китая. Член Госсовета, министр обороны КНР Ли Шанфу заявил об этом на XI Московской конференции по международной безопасности. Его процитировал ТАСС.
«Игра с огнем по проблеме Тайваня или попытки использовать его для сдерживания Китая обречены на провал», — предупредил он.
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Белый дом согласовал выделение 345 миллионов долларов на военную помощь Тайваню. Эти деньги потратят на «оборонные товары», обучение и услуги специалистов Пентагона.
Минобороны КНР обвинило США во вмешательстве во внутренние дела другого государства, а председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал ООН осудить поступок американцев.
Поставки оружия с Запада превратят Тайвань в пороховую бочку, объявил представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй. КНР внесла США представление по этому поводу.
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