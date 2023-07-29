Мир 29 июля 2023, 03:18 США отправят Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов Байден приказал выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов Freepik

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Американский лидер Джо Байден подписал указ о выделении Тайваню 345 миллионов долларов в качестве военной поддержки. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на меморандум на сайте Белого дома.

«Делегирую государственному секретарю полномочия <…> распоряжаться выделением до 345 миллионов долларов на оборонные товары и услуги министерства обороны, а также военное образование и обучение, чтобы оказать помощь Тайваню», — сказано в сообщении.

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Также 25 июля стало известно, что США отправят дополнительную помощь на 400 миллионов долларов украинской стороне. В новый пакет военной поддержки включили ряд вооружений: боеприпасы для NASAMS и HIMARS, снаряды для гаубиц, ракеты Javelin, Stinger, Hydra-70 и 32 бронетранспортера Stryker.

Ранее российский посол Анатолий Антонов назвал эту помощь вовсе не актом бескорыстных благодеяний, а спонсированием новых террористических атак. По его словам, американские власти уже не в силах остановиться.