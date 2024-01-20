Мир 20 января 2024, 03:06 Военные корабли Британии столкнулись в Бахрейне Два британских корабля столкнулись на базе в Бахрейне Unsplash

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Два минных тральщика Военно-морских сил Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне. Об этом сообщило издание UK Defence Journal.

По данным журналистов, корабль HMS Chiddingfold столкнулся с кораблем HMS Bangor. Информации о причинах столкновения и о пострадавших пока нет. Военные планируют провести расследование всех обстоятельств случившегося и оценить ущерб, нанесенный судам.

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В прошлую пятницу, 12 января, движение «Ансар Алла» начало наносить удары по американским и британским кораблям в Красном море в ответ на бомбардировку странами объектов хуситов в Йемене. Об этом заявил член политбюро «Ансар Алла» Али аль-Кухум.

Ранее замминистра иностранных дел в правительстве «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи заявила, что Великобритания и США заплатят высокую цену за удары по Йемену.