12 января 2024, 04:44
Хуситы начали наносить удары по британским и американским кораблям в Красном море
Йемен пообещал ответить, ударив по кораблям и объектам Британии и США
Йеменское движение «Ансар Алла» наносит ответные удары по американским и британским кораблям и военным базам. Об этом в соцсети Х заявил член политбюро хуситов Али аль-Кухум.
«Ответ Йемена не заставил себя ждать, сейчас йеменские вооруженные силы отвечают и отвечают решительно на американские и британские линкоры в Красном море.<…> Наносятся удары по американским и британским военным базам и объектам», — написал аль-Кухум.
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Ранее арабские СМИ сообщили, что США и Великобритания нанесли авиаудар по объектам хуситов в Йемене. Атаке подверглась столица Сана и прибрежный город-порт Ходейда.
Пентагон подтвердил нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. США поразили по меньшей мере 10 военных объектов противника.
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