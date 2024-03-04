04 марта 2024, 07:53
Военные из Финляндии и Швеции присоединятся к учениям НАТО у границ России
ВС Норвегии: Финляндия и Швеция примут участие в учениях НАТО Nordic Response
Присоединившиеся к НАТО Финляндия и Швеция статут участниками маневров альянса Nordic Response 2024, которые пройдут у российских границ. Об этом сообщил официальный сайт вооруженных сил Норвегии.
Учения будут проходить с 4 по 15 марта в северных районах Финляндии и Швеции. В маневрах 13 стран задействуют 20 тысяч военнослужащих. Учения станут масштабным мероприятием, где будут использоваться порядка 50 кораблей и 100 истребителей.
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Финляндия направит на маневры Nordic Response 4,1 тысячи военнослужащих, Швеция — 4,5 тысячи человек.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин предупредил о подготовке Западной Европы и США к военным действиям. По его словам, белорусские военные фиксируют попытки воздушной и радиотехнической разведки против страны, а также вылеты западной авиации у границ.
Хренин напомнил, что Запад может создавать ударные группировки под видом военных учений. Он также заявил, что белорусские средства ПВО будут сбивать зарубежные самолеты, если НАТО «потеряет тормоза».
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