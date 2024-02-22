Мир 22 февраля 2024, 13:07 Минобороны Белоруссии предупредило о подготовке Запада к военным действиям Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Страны Запада занимаются подготовкой к военным действиям и ведут разведку против Белоруссии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил белорусский министр обороны Виктор Хренин.

«На сегодняшний день мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям», — подчеркнул глава Минобороны.

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Он отметил, что в ведомстве знают, с кем Запад готовится воевать. По его словам, военные также зафиксировали попытки воздушной и радиотехнической разведки против Белоруссии. По информации МО, каждые сутки около границ наблюдается от пяти до девяти вылетов западной авиации.

Ранее Хренин предупредил, что Белоруссия будет сбивать все самолеты, которые вторгнутся в воздушное пространство страны. Такое заявление министр сделал в связи с масштабными учениями НАТО Steadfast Defender, которые проходят возле белорусских границ.