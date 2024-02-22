Мир 22 февраля 2024, 11:30 НАТО заподозрили в создании ударных группировок под видом учений МО Белоруссии предупредило о возможном появлении ударных группировок НАТО Christophe Gateau/dpa/globallookpress

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Североатлантический альянс под видом учений может организовывать ударные группировки у белорусских границ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Он прокомментировал увеличение числа военной авиации НАТО рядом с государством и предположил, что альянс может «потерять тормоза». Хренин предупредил, что белорусские системы противовоздушной обороны будут сбивать зарубежные самолеты, если те нарушат границы.

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«Если потеряны тормоза с их стороны — конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем», — отметил министр.

Крупнейшие учения НАТО Steadfast Defender проходят с 22 января, в них задействуют порядка 90 тысяч солдат и офицеров. В рамках маневров западные военнослужащие имитируют оборону Сувалкского коридора, соединяющего Литву с Польшей.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов объяснил, что с помощью учений альянс хочет «прощупать почву» для провокаций против России.