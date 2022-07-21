Байден назвал плохой идеей поездку Пелоси на Тайвань

Посещение спикером палаты представителей Нэнси Пелоси Тайваня не является хорошей идеей. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Военные думают, что это не хорошая идея прямо сейчас. Однако я не знаю, каков статус этого», — процитировал американского лидера пул Белого дома.

Изначально Пелоси должна была поехать на Тайвань в апреле. Этот визит мог стать первым посещением острова спикером палаты представителей США с 1997 года. Планы пришлось изменить, так как Пелоси заразилась коронавирусом. Ее поездку отложили на неопределенный срок.

Американские журналисты со ссылкой на источники сообщили, что Пелоси хочет посетить Тайвань во время визита в Японию, Сингапур, Индонезию и Малайзию. Эта информация вызвала возмущение китайских властей, которые потребовали отменить поездку.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что появление на Пелоси острове станет нарушением сразу сразу трех китайско-американских соглашений. Он отметил, что руководство страны может принять ответные жесткие меры.