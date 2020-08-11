СМИ: Лукашенко может ввести военное положение

Отмечается, что предварительно на завтра намечено заседание Совета Безопасности Белоруссии. На нем будет решаться вопрос о введении в стране военного положения и комендантского часа. Ожидается, что запрет на нахождение на улицах и в общественных местах будет действовать с 22:00 и продлится две недели.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы на пост президента страны. По итогам голосования Лукашенко набрал почти 81%. Его конкурент — оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила 9,9% голосов.

В ночь после выбором Белоруссия погрузилась в протесты. Акции продолжаются до сих пор. В Минске демонстранты построили баррикады из рекламных баннеров и тумб. Они разбивают брусчатку и обороняются ей.