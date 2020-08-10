Выборы президента прошли в Белоруссии. Онлайн-трансляция

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. В стране работали 5723 избирательных участка. Эта предвыборная кампания в стране выдалась громкой — она сопровождалась митингами, задержаниями и даже смертью человека. Утром 10 августа ЦИК уже поделился предварительными результатами. «360» в текстовой трансляции рассказывает о главных событиях.

10:39 Александр Лукашенко сделал первое заявление после подведения предварительных результатов выборов. Он подчеркнул, что приоритетом политики должны быть люди.

09:37 Миссия СНГ заявила, что не обнаружила фактов, которые ставили бы под сомнение законность выборов в Белоруссии.

09:08 По словам главы ЦИК, Светлана Тихановская получила 9,90%. За нее проголосовали 574 тысячи человек.

09:05 По предварительным итогам, Александр Лукашенко набрал 80,23%, сообщила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина. Она отметила, что всего в голосовании участвовали 5 790 000 человек. Явка — 84,23%.

08:34 Белорусские правозащитники заявили, что в день выборов задержали 80 человек.

08:16 СК Белоруссии сообщил, что по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции открыты уголовные дела. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

07:04 Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сравнил протесты в Белоруссии с Майданом на Украине.

04:59 Следственный комитет Белоруссии осматривает места несанкционированных акций — работает оперативная группа, сотрудники просят прохожих не мешать.

03:50 Минск, наконец, успокоился — протестующие расходятся по домам, на улицах становится тише.

01:53 В Минске после окончания голосования перестали работать сервисы такси, интернет — с перебоями.

01:15 Явка на президентских выборах в Белоруссии составила 84% ко времени закрытия всех избирательных участков, сообщил Центризбирком Республики. При этом проголосовать успели не все.

00:28 Мощные взрывы раздались на пересечении проспекта Машерова и Сторожовской улицы в Минске, сообщило РИА «Новости».

00:18 В ходе акций протеста в Минске есть пострадавшие, несколько человек госпитализированы.

00:05 Лукашенко побеждает во всех районах Белоруссии, отчитавшихся к этой минуте о подсчете голосов на выборах президента, сообщила глава ЦИК страны.

9 августа

23:55 ЦИК Белоруссии озвучил итоги по явке. По данным на 20:00 на выборах президента проголосовали 84,05% от общего числа избирателей.

23:52 ОМОН готовится к штурму баррикад на проспекте Машерова. Силовики стянули технику, поливают протестующих из водометов.

23:38 Протестующие в центре Минска начали сооружать баррикады из мусорных баков.

23:26 В городе Жодино милиция перешла на сторону протестующих. ОМОН опустил щиты.

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23:17 СМИ сообщили, что силовики применили светошумовые гранаты для разгона людей в центре Минска. Массовые простесты и задержания проходят по всей стране.

23:21 Уехавшая в Москву Вероника Цепкало возвращается в Минск, чтобы поддержать подруг.

21:56 Задержанную в Минске съемочную группу «Дождя» депортируют в Россию в воскресенье.

21:28 На проспекте Машерова в Минске начались столкновения сотрудников ОМОН с протестующими.

21:25 Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не нашли нарушений в ходе выборов президента Белоруссии.

21:06 РИА «Новости» сообщило о задержаниях в Витебске. Милиция задерживает людей на площади Ленина в центре города.

20:47 Граждане Белоруссии, которые не успели проголосовать в посольствах в Варшаве и Киеве, потребовали продлить время голосования.

20:42 Глава ЦИК Белоруссии заявила, что окончательные итоги выборов подведут в пятницу.

20:30 ЦИК Белоруссии заявил, что по результатам голосования в пяти регионах Александр Лукашенко набрал 82%. Глава ведомства Лидия Ермошина уточнила, что это данные закрытых участков.

20:19 Глава ЦИК Белоруссии призвала проигравших кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы.

20:14 ЦИК озвучил первые итоги. Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии, у Тихановской — 6,98%.

20:11 В Минске голосование продолжится из-за очередей на участках — глава ЦИК.

20:05 Первые результаты экзитполов показывают уверенную победу Лукашенко — 79,7% голосов избирателей. У Тихановской — 6,8%.

20:00 Голосование на выборах президента Белоруссии завершилось.

19:50 В Минске задержали доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской, главу объединенной Гражданской партии Белоруссии Николая Козлова.

19:23 Светлана Тихановская заявила, что не намерена уезжать из Минска.

19:09RT сообщил о задержании двух стрингеров Ruplty, работавших в Минске. Спустя 10 часов связи с ними так и нет.

19:05Корреспондент ТАСС в Минске сообщил, что правоохранительные органы закрыли проход по площади Независимости, где находятся Дом правительства и ЦИК Белоруссии.

18:52 Явка на выборах президента Белоруссии на 18:00 составила 79%.

18:50 МИД Белоруссии заявил, что задержанных журналистов «Дождя» попросят покинуть республику. Сейчас они находятся в одном из отделов МВД Минска, где с ними проводят необходимые процессуальные действия.

18:22 Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что очереди на избирательных участках создают провокаторы. По ее словам, они надолго занимают кабинки, портят бюллетени и долго требуют выдать им новые.

18:20 К избирательным участкам в Белоруссии скопились большие очереди из желающих проголосовать. ЦИК заявил, что не намерен продлевать время волеизъявления граждан.

17:24 Последним из кандидатов на пост президента Белоруссии голосовать пришел Сергей Черечень. Он пришел на участок №32 в Минске. По его словам, долго не мог попасть, так как стоял в очереди.

17:02 Лукашенко заявил, что сторонники оппозиции после выборов должны собираться только на согласованных с властями площадках.

17:00 Задержанные в Минске журналисты «Дождя» работали без аккредитации. К решению вопроса об их освобождении подключилось посольство России в Минске.



16:52 Явка на выборах президента Белоруссии к 16:00 выросла до 73,40%. Лидером по количеству проголосовавших осталась Гомельская область — 81,8%. В Минске проголосовали 58,79% от общего числа избирателей.



16:25 На участке, где голосовала Тихановская, собрались журналисты. Она ответила только на один вопрос, заданный на английском языке. «I have voted for changes», — сказала кандидат в президенты Белоруссии, а после перевела: «Я голосовала за перемены».

16:00 Приехавшая в Москву из Минска Вероника Цепкало пришла к посольству Белоруссии для участия в голосовании.

15:58 Союз журналистов России потребовал от властей Белоруссии назвать причину задержания съемочной группы «Дождя» и сообщить о ее местонахождении.

15:39 ЦИК Белоруссии сообщил, что к ним поступило около 250 обращений в день голосования. При этом волеизъявление граждан проходит в рамках закона.

15:06 Более тысячи человек встали в очередь перед посольством Белоруссии в Санкт-Петербурге, чтобы проголосовать на выборах.

15:00 Явка избирателей на президентских выборах в Белоруссии, по данным на 14:00 (по московскому времени), составила 65,19%. Об этом сообщил ЦИК республики.

14:40 Жена незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника Цепкало уехала в Россию. Эту информацию подтвердили в объединенном штабе. Там заявили, что уважают ее решение.

14:36 Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проголосовала на участке в школе № 137 в минском микрорайоне «Восток». Избиратели встретили ее аплодисментами.

14:19 Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала «Дождю», что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

14:15 Журналистов российского телеканал «Дождь» задержали в Минске. Корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского с оператором Николаем Антиповым остановили люди в штатском. Журналистов положили на асфальт, а после увели в неизвестном направлении.

13:59 Председатель ЦИК Белоруссии назвала фейком сообщения в Telegram-каналах о предварительных результатах, основанных на опросах избирателей. Также она отметила, что появились жалобы на организацию голосования в ряде областей.

13:26 Самыми активными избирателями Белоруссии оказались жители Гомельской области. Там явка на 12:00 составила 66,06%. Самый низкий показатель по явке в Минске — 43,01%.

13:10 Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что первые результаты выборов станут известны к вечеру воскресенья.

13:00 Явка на выборах президента Белоруссии по данным на 12:00 (по Москве) составила 54%. Такие данные привела глава ЦИК Лидия Ермошина.

12:57 Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев проголосовал на избирательном участке в деревне Волковичи. К зданию он приехал на велосипеде вместе с сыном.

«Я считаю, что сегодня ни у одного политика нет большинства, поэтому признаком честных выборов будет второй тур, где мы выберем нового президента», — поделился он своим мнением.

12:52 ЦИК Белоруссии признал выборы президента страны состоявшимися. Явка превысила 50%. Победителем выборов станет кандидат, за которого проголосовали более половины пришедших на участки избирателей.

12:50 Явка избирателей на выборах президента Белоруссии в Москве превысила 70%.

12:47 Лукашенко оценил свои шансы на переизбрание на пост президента Белоруссии. «Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь!» — заявил он.

12:45 Представитель штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова проголосовала на выборах. В беседе с журналистами она заявила, что запугивания уже не работают.

«Надеемся, это скоро закончится», — пояснила она. По ее словам, Тихановская отправится на избирательный участок в сопровождении сотрудников штаба.

12: 40 Противоэпидемические меры на избирательных участках обоснованны. Они не препятствуют волеизъявлению граждан. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

«Да, нет шторок в некоторых кабинках, в других есть. Но увидеть, как заполнил бюллетень избиратель, нельзя все равно. Так что считаем, что созданы все условия, чтобы обеспечить тайну голосования», — сказал он.

12:27 Лукашенко не считает Светлану Тихановскую главным конкурентом на президентских выборах.

12: 26 Лукашенко заявил, что в случае своей победы на выборах отношения России и Белоруссии будут выстраиваться нормально.

12:22 Миссия наблюдателей от СНГ не зафиксировала нарушений на выборах в Белоруссии.

11:45 Еще один кандидат, Андрей Дмитриев, также уже проголосовал. Он уверен, что сделал выбор в пользу будущего президента:

«Я голосовал сегодня за нового президента. Очевидно, что в Беларуси должен быть второй тур. Если бы избирательные комиссии считали честно, то был бы второй тур и у нас появился бы новый президент».

11:37 Лукашенко заявил, что не слишком рассчитывает на международное признание выборов президента Белоруссии. «Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: „Молодцы, белорусы“. Политика — это борьба», — пояснил он.

11:34 Государственные ресурсы Белоруссии подверглись DDoS-атаке в день выборов, сообщает Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты.

11:07 Александр Лукашенко приехал на избирательный участок в Белорусском государственном университете физической культуры и проголосовал. Президента встретили цветами и живой музыкой.

10:54 Явка на выборах президента Белоруссии на 10:00 составила 45,55%. Чтобы их признали состоявшимися, нужно, чтобы проголосовали не менее 50% внесенных в списки граждан.

10:51 Оставшаяся в тени конкурентов кандидат Анна Канопацкая проголосовала «за независимую Белоруссию без союза с Россией».

10:36 Оператор связи «Белтелеком» прокомментировал проблемы с интернетом в основной день голосования.

«В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим», — сказал замгендиректора компании Вадим Шайбаков.

10:20 А вот так белорусы голосуют в Петербурге:

10:09 Выборы президента Белоруссии проходят спокойно, тревожащих сведений не поступало — глава ЦИК республики.

10:01 СМИ пишут, что в стране начались проблемы с интернетом. В частности, не всегда работают Telegram и YouTube.

09:44 Голосуют белорусы и в России. Очередь из 60 человек выстроилась у посольства в Петербурге. В Сети пишут о белорусах, которые с самого утра пришли на участок в Москве.

09:12 Мониторинговая группа Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не выявила замечаний к проведению выборов.

08:47 На время проведения выборов в Белоруссии закрыли парковки на проспекте Независимости. Также знаки «остановка» и «стоянка» запрещены повесили на улицах Кирова, Карла Маркса, Ленина и Комсомольской.

08:23 За пять дней досрочного голосования явка составила 41,7%, сообщила глава ЦИК страны.

08:15 Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина предупредила, что вечером на участках установят пропускной режим. Это необходимо для избежания скопления людей.

08:10 Комиссия опечатывает избирательные урны.

08:00 Избирательные участки открылись в Белоруссии.

Выборы президента проходят в Белоруссии несколько дней. Досрочно проголосовать можно было с 4 по 8 августа. В основной день участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00.

На пост президента Белоруссии претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

С мая в стране проходили акции протеста из-за задержания кандидатов в президенты. Так, ЦИК отказался регистрировать на выборах главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Его заподозрили в отмывании денег и арестовали. За несколько дней до голосования дважды задержали Марию Мороз, главу штаба Светланы Тихановской. Оба раза ее отпустили.

Выборы будут считаться состоявшимися, если проголосуют более 50% избирателей.