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    11 августа 2020, 01:56

    Появились видео с баррикад в Минске. Протестующие отрывают уличную плитку, чтобы отбиваться

    Анастасия Кукова

    Около метро Пушкинская в Минске митингующие построили баррикады из рекламных баннеров и тумб. Они использовали мусорные баки и разбивали брусчатку, чтобы ее было удобнее выкладывать и бросать.
    Появились видео с баррикад в Минске. Протестующие отрывают уличную плитку, чтобы отбиваться

    Как сообщило радио «Говорит Москва», к метро «Спортивная» начали прибывать протестующие в защитной амуниции, в шлемах, налокотниках и наколенниках. Наблюдатели заметил аптечки.

    Однако абсолютное большинство собравшихся без защиты. Они утверждают, что пришли посмотреть, что происходит и заодно выразить свой протест в отношении итогов выборов президента республики.

    Различные источники сообщают, что милиция при поддержке внутренних войск и подразделений «Альфа» продолжает использовать резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы рассеять собравшихся.

    Сообщается, что баррикады были построены также на перекрестке улиц Сурганова и Куйбышевка, а также около ТЦ «Рига». Там силовики их уже сносили с помощью спецавтомобилей, протестующие выстроили их заново.

    Также стало известно, что один человек погиб.

    Новости SMI.FM