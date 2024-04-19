Мир 19 апреля 2024, 12:54 Во время поездки в Киев вице-канцлер Германии просидел полтора часа в бомбоубежище DPA: вице-канцлер ФРГ Хабек провел 1,5 часа в убежище киевского отеля Kay Nietfeld/dpa / Global Look Press

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Немецкая делегация на вторые сутки визита на Украину столкнулась с угрозой ударов с воздуха. Министр экономики — вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и другие иностранные гости полтора часа провели в гараже одного из отелей, сообщило DPA.

Политик 18 апреля приехал в Киев с не анонсированным визитом. На следующий день около 04:40 в городе объявили воздушную тревогу и призвали всех спуститься в убежище. Немецкая делегация находилась в отеле, который оборудовал бомбоубежище в подземном гараже. Роберт Хабек вместе с коллегами провели в нем около 90 минут. После отмены тревоги постояльцы разошлись по своим номерам.

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Вместе с Робертом Хабеком на Украину приехали представители оборонной промышленности и энергетики. Они планировали оценить ущерб от обстрелов и объем необходимой помощи.

За день до приезда делегации в Киевской области прогремели взрывы. Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о ракетной опасности в нескольких регионах страны.