Мир 18 апреля 2024, 11:56 Министр экономики Германии неожиданно прибыл на Украину Министр экономики Германии Хабек приехал на Украину с необъявленным визитом Michael Kappeler/dpa / Global Look Press

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Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек посетил Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщило агентство «Украинские новости».

«Хабек отметил, что в его делегацию вошли представители оборонной промышленности, а также энергетического сектора, чтобы еще раз посмотреть на месте, какая поддержка нужна энергетической инфраструктуре», — написали авторы материала.

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Официальная цель визита неизвестная. Как сообщила Lenta.ru, специалисты оценят урон от ракетных атак. Поездка на Украину стала для Хабека второй с начала спецоперации, передал RT.

Ранее Хабек говорил, что пока не стоит надеяться на скорое завершение украинского конфликта. Политик также отметил, что Евросоюз должен оценить риски угрозы безопасности и обеспечить собственную защиту.