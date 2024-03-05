Мир 05 марта 2024, 06:00 Во Франции разгневались из-за пропавших на Украине 16 млрд евро Политик Филиппо: финансовая помощь ЕС бесследно исчезла на Украине Pixabay

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассердился из-за пропажи 16 миллиардов евро из финансовой помощи Украине от Евросоюза. Свое мнение он выразил в соцсети Х.

«О, Боже! Сегодня Зеленский утверждает, что „16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, <.> так и не были получены“! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!» — заявил он.

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По словам политика, пропавшие деньги могли бы отправить на субсидии для фермеров и развитие больниц в странах ЕС.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина так и не получила помощь в размере 16 миллиардов евро от Евросоюза. По его словам, неизвестно, куда потратили эти деньги.

Как заявило Минобороны Франции, с начала спецоперации по 31 декабря 2023 года страна отправила военную помощь Украине почти на четыре миллиарда евро. За два года государство поставило ВСУ 30 гаубиц CAESAR, 1002 противотанковых гранатомета AT4 и 160 разведывательных дронов, а также другую технику.

При этом в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные страны не хотят воевать с россиянами и будут избегать эскалации в украинском конфликте.