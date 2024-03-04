Мир 04 марта 2024, 10:28 Франция оказала Украине военную помощь почти на 4 млрд евро с начала СВО Минобороны Франции обнародовало список военной помощи Украине за время СВО Oz Suguitan/Keystone Press Agency/globallookpress

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С начала спецоперации по 31 декабря 2023 года Франция поставила Украине военную помощь почти на четыре миллиарда евро. Данные обнародовало Минобороны страны на официальном сайте.

Франция поставила Украине военное оборудование на общую сумму в 2,615 миллиарда евро. К ним прибавили 1,2 миллиарда евро, которые страна предоставила Европейскому фонду мира.

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«Поддержка составляет более 3,8 миллиарда евро с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года», — уточнили в Минобороны Франции.

Ведомство опубликовало список военной помощи Украине, в котором перечислены 50 разных пунктов. В том числе защитное снаряжение и разные беспилотные системы.

За два года страна передала Вооруженным силам Украины 30 гаубиц CAESAR, 1002 противотанковых гранатомета AT4 и 160 разведывательных дронов, а также другое оружие.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке войск НАТО в зону СВО. По мнению журналистов Politico, высказывание главы государства — попытка набрать политические очки.