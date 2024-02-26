Мир 26 февраля 2024, 20:44 Макрон признался в нежелании воевать с Россией Макрон: Запад не хочет воевать с русским народом РИА «Новости»

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Западные страны не хотят воевать с русским народом и будут пытаться избежать эскалации в украинском конфликте. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины, сообщило РИА «Новости».

«Мы все согласны с тем фактом, что мы не желаем вступать в войну с русским народом. Мы решительно намерены придерживаться сдерживания эскалации, как это успешно делали с начала конфликта», — заявил Макрон.

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Лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Макрона уйти в отставку из-за решения увеличить финансовую помощь Вооруженным силам Украины. По словам французского политика, помощь киевскому режиму осуществляется за счет французских фермеров.

В субботу, 24 февраля, Макрона освистали французские фермеры на сельскохозяйственной выставке в Париже. В ответ президент пообещал защитить аграриев от импорта украинской продукции, которая дестабилизировала рынок.