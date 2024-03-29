Мир 29 марта 2024, 06:19 Внутренняя разведка Франции посоветовала отменить церемонию открытия Олимпиады-2024 Europe 1: Франция может отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже Unsplash

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Главное управление внутренней безопасности Франции, исполняющее функции внутренней разведки, доложило МВД о высокой террористической угрозе и рекомендовало отменить церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен планировал встретиться с представителями спецслужбы в Левалуа-Перре и обсудить грядущую церемонию. Источник радиостанции заявил, что после теракта в российском «Крокус Сити Холле» французские правоохранители опасались возвращения массового терроризма с использованием оружия или таранов автомобилей.

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«Мы должны перейти к плану Б. <…> [Формат церемонии] представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить как есть», — сказал он.

Разведка намеревалась предложить МВД отменить церемонию открытия. Спецслужба опасалась скоординированной атаки перед камерами со всего мира.

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