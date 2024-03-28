Мир 28 марта 2024, 03:34 Во Франции похвалили украинцев за теракт в Crocus City Hall Французская журналистка Нива похвалила Украину за теракт в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Французская журналистка Анн Нива прокомментировала теракт в подмосковном Crocus City Hall, восхитившись «мастерством» Украины в организации массового убийства мирных людей. Об этом она заявила в эфире телеканала TF1.

«Но все же следует сказать, что если это шаг со стороны украинцев, то это абсолютно мастерский ход!» — заявила она.

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Нива также напомнила о том, что ранее Украина взяла на себя ответственность за убийство дочери российского философа Александра Дугина летом 2022 года. Помимо этого, ее впечатлило и то, что теракт в Красногорске «по числу жертв наиболее кровавый за 20 лет».

Также журналистка отметила, что российские власти жестко настроены по отношению к террористам, не проявляя к ним никакой терпимости.

Ранее жительница Липецка в социальных сетях объяснила свое циничное заявление о нападении террористов на Crocus City Hall, сделанное во время онлайн-стрима, тем, что она якобы на тот момент находилась в нетрезвом состоянии.