Мир 23 апреля 2023, 16:10 Автомобилист протаранил толпу во Франции, 11 человек пострадали Автомобиль въехал в толпу на фестивале воздушных змеев во Франции, 11 человек пострадали Unsplash

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Как минимум 11 человек получили травмы после того, как автомобилист протаранил толпу людей на фестивале воздушных змеев на севере Франции. Об этом сообщило издание 20 Minutes.

ЧП произошло в субботу вечером в коммуне Берк, в департаменте Па-де-Кале. По информации прокуратуры, 76-летний водитель потерял управление, перепутав педали тормоза и газа. В результате пострадали 11 человек. Четыре женщины находятся в критическом состоянии, они в больницах.

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Прокуратура города Булонь-сюр-Мер начала расследование происшествия. В ведомстве отметили, что тесты на наличие у водителя в крови алкоголя или наркотиков показали отрицательный результат.

Ранее «360» сообщил о смертельной аварии на улице Косыгина в Москве. Там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате ДТП один человек погиб. Его тело извлекли из-под машины.