23 апреля 2023, 16:10
Автомобилист протаранил толпу во Франции, 11 человек пострадали
Автомобиль въехал в толпу на фестивале воздушных змеев во Франции, 11 человек пострадали
Как минимум 11 человек получили травмы после того, как автомобилист протаранил толпу людей на фестивале воздушных змеев на севере Франции. Об этом сообщило издание 20 Minutes.
ЧП произошло в субботу вечером в коммуне Берк, в департаменте Па-де-Кале. По информации прокуратуры, 76-летний водитель потерял управление, перепутав педали тормоза и газа. В результате пострадали 11 человек. Четыре женщины находятся в критическом состоянии, они в больницах.
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Прокуратура города Булонь-сюр-Мер начала расследование происшествия. В ведомстве отметили, что тесты на наличие у водителя в крови алкоголя или наркотиков показали отрицательный результат.
Ранее «360» сообщил о смертельной аварии на улице Косыгина в Москве. Там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате ДТП один человек погиб. Его тело извлекли из-под машины.
ДТП
Франция
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