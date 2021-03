Внучка литовского пособника нацистов выпустила в США книгу о его преступлениях

Вышла книга американской журналистки Сильвии Фоти под названием «Внучка нациста: как я узнала, что мой дедушка был военным преступником» (The Nazi’s Granddaughter: How I Discovered My Grandfather was a War Criminal). Женщина рассказала, как решилась раскрыть преступления своего деда Йонаса Норейки (1910-1947), который был причастен к массовым убийствам в Литве во время Второй мировой войны.

Фоти родилась в Чикаго и долгое время не знала о преступлениях своего деда. Ей с детства говорили, что ее дед был героем, который защищал Литву. «Я была настолько невероятно плохо осведомлена, что постыдные подробности раздавили меня», — написала она в книге. Мать Фоти также считала своего отца героем, она и попросила написать книгу о Йонасе Норейке. Однако в процессе сбора материала американская журналистка выяснила, кем на самом деле был ее родственник. Она узнала, что ее дед был причастен к геноциду евреев в Литве, насильственному лишению их собственности и отправке в гетто «тысяч невинных мирных жителей». Писательница не понимает, неужели в Литве этого не знали. «Или, если они знали, то разыгрывали незнание. Санкционированное государством незнание в родной для моих родителей Литве, где люди предпочли бы, чтобы я делала то же самое», — процитировал ее слова из книги ТАСС. До издания книги Фоти публиковала статьи, в которых рассказывала о преступлениях Йонаса Норейки. По ее словам, тексты получили не только восторженные отклики от тех, кто пострадал от Холокоста, но и возмущение у патриотов Литвы. Американка отметила, что последние убедили себя, что Фоти агент КГБ и действует в интересах России. Журналистка отметила, что ее материалы вызвали в Литве «скандал национального масштаба». Норейка, будучи начальником Шяуляйского уезда, в 1941 году подписал приказ о создании нацистского гетто в городе Шяуляй. Он участвовал в деятельности антисоветского вооруженного сопротивления, в ноябре 1946 года был арестован и приговорен к смертной казни.