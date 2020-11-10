Захоронение убитых нацистами мирных жителей нашли под Калугой

В Калужской области расследуют уничтожение нацистами мирных жителей во время Великой Отечественной войны. Информацию следователи получили из рассекреченных документов.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, сообщили в пресс-службе российского ведомства. Следственные действия ведутся в Барятинском районе, где были захоронены убитые в первые годы войны люди.

Мирное население нацисты и их пособники расстреливали под Калугой в январе 1942 года, недалеко от деревни Крюково. Примерные ориентиры захоронения жертв оккупантов удалось установить из показаний очевидцев и родственников. А точные координаты специалисты получили благодаря криминалистической технике.

В результате раскопок они обнаружили около 70 останков со следами насильственной смерти. Некоторые раны были огнестрельными, некоторые — рублеными. Среди погибших оказались дети. Останки изучат во время комплексных судебно-медицинских и генетических экспертиз. По генокоду погибших можно будет установить их родственников.

Архивную и поисковую работу следствие ведет при содействии специалистов Криминалистического центра СК РФ, поисковиков отряда «Никто не забыт» и сотрудников калужского управления ФСБ.

Работу проводят в рамках проекта «Без срока давности». Его цель — установить обстоятельства выявленных преступлений против мирного населения в период Великой Отечественной войны.