Обнародованы архивы о зверствах гитлеровских оккупантов под Смоленском

Гитлеровские нацисты и пособники оккупантов в годы Великой Отечественной войны жестоко расправлялись над мирными жителями Смоленской области и казнили тысячи людей. Об этом стало известно из архивных материалов.

Согласно акту о преступлениях фашистских захватчиков в Дорогобуже, в областном центре немецкие оккупанты и их пособники в годы войны проводили массовые казни местного населения. Советские граждане систематически подвергались массовому истреблению со стороны нацистов, о чем свидетельствуют останки людей, обнаруженные при раскопках, среди которых в том числе старики и дети.

Гитлеровские захватчики в июле 1942 года разграбили дом инвалидов, действовавший в течение многих лет в Дорогобуже. Нацисты вывезли нетрудоспособных граждан к противотанковому рву в двух километрах от города, где их расстреляли. На этом месте были обнаружены трупы 2,5 тысячи людей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на архивные материалы уголовного дела, предоставленные региональным управлением ФСБ.

Согласно рассекреченным архивам, ранее УФСБ по Новгородской области обнародовало информацию об экс-командире гитлеровского батальона «Шелонь» Александре Риссе. Как стало известно, советские спецслужбы подозревали Риссе в работе на немцев еще до начала войны.