Внезапную проверку готовности 50-й смешанной авиабазы объявили в Белоруссии | 360°

Мир 28 сентября 2022, 14:29 Поделиться Telegram

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Viber Внезапную проверку готовности 50-й смешанной авиабазы объявили в Белоруссии Минобороны Белоруссии объявило внезапную проверку готовности 50-й авиабазы РИА «Новости»

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Внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из войсковых частей Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны началась в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны республики.

«Сегодня в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752, которая будет проходить в течение месяца», — отметили в Telegram-канале оборонного ведомства.

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В белорусском Минобороны уточнили, что в числе вопросов проверки — призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники для проверки ее боеготовности.

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Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна не собирается наносить ядерный удар по Украине.

Белоруссия никогда не нападет на Россию со спины. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он отверг возможные упреки в участии своей армии в боевых действиях и напомнил, что главное — защитить страну.

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