Внезапную проверку готовности 50-й смешанной авиабазы объявили в Белоруссии | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 16:14

Более 80 домов отремонтируют в Люберцах до конца года

Технологии

28 сентября 2022, 16:12

Новую версию робота «Маркер» передадут в войска для участия в спецоперации

Реклама

Власть

28 сентября 2022, 16:05

МИД России призвал Байдена к ответу за аварии на «Северных потоках»

Общество

28 сентября 2022, 15:59

Уехавших за границу муниципальных депутатов предложили лишать мандатов

Эксклюзив

28 сентября 2022, 15:55

Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

Мир

28 сентября 2022, 15:50

МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы

Знаменитости

28 сентября 2022, 15:46

Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины

Мир

28 сентября 2022, 15:39

Русофобов нельзя недооценивать. Польша экспортирует ненависть к России по всему миру

Подмосковье

28 сентября 2022, 15:36

Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе

Мир

28 сентября 2022, 14:29

Внезапную проверку готовности 50-й смешанной авиабазы объявили в Белоруссии

Минобороны Белоруссии объявило внезапную проверку готовности 50-й авиабазы

Читать 360tv в

Внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности одной из войсковых частей Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны началась в Белоруссии. Об этом сообщили в Минобороны республики.

«Сегодня в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752, которая будет проходить в течение месяца», — отметили в Telegram-канале оборонного ведомства.

Реклама

В белорусском Минобороны уточнили, что в числе вопросов проверки — призыв и восстановление навыков военнообязанных, снятие с хранения военной и специальной техники для проверки ее боеготовности.

Реклама

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна не собирается наносить ядерный удар по Украине.

Белоруссия никогда не нападет на Россию со спины. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он отверг возможные упреки в участии своей армии в боевых действиях и напомнил, что главное — защитить страну.

Белоруссия

Оружие

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама