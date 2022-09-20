Лукашенко пообещал, что через Белоруссию Россия не получит удар в спину | 360°

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Лукашенко пообещал, что через Белоруссию Россия не получит удар в спину

Президент Белоруссии Лукашенко исключил удар в спину России

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Белоруссия никогда не нападет на Россию со спины. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, сообщило БелТА.

Он поручил отчитаться о ситуации на южной и северо-западной границе страны. По словам президента Белоруссии, нужно отработать действия на случай проблем на приграничных с Украиной территорий. Президент отверг возможные упреки в участии своей армии в боевых действиях и напомнил, что главное — защитить Белоруссию.

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«Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Белоруссию никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником», — сказал Александр Лукашенко.

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Президент заявил, что фактически у Союзного государства есть общие вооруженные силы, действует региональная группировка. По его словам, это не должно стать для кого-то неожиданностью, ведь договоренностям уже около 20 лет.

Александр Лукашенко обсудил с Александром Вольфовичем новую концепцию национальной безопасности и поручил сделать ее «абсолютно откровенной» — не сглаживать углы по политическим или экономическим мотивам, а прямо прописать все риски и ответ на них.

Белоруссия

Александр Лукашенко

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