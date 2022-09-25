Белоруссия не собирается наносить ядерный удар по Украине — МИД | 360°

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Белоруссия не собирается наносить ядерный удар по Украине — МИД

Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что страна не собирается наносить удар по Украине

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил на вопрос французских журналистов телеканала France 24 о ядерном оружии и Украине. Белоруссия не собирается наносить удар по Украине, отметил глава МИД.

Белорусскому министру напомнили, что в соответствии с договоренностями с Россией, в Белоруссии есть вооружение, способное нести ядерное оружие. Главу МИД спросили, станет ли Белоруссия наносить удар, если Россия попросит.

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«Опять же, повторюсь, мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно скорее. Мы не собираемся наносить удар», — ответил Макей.

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Министр подчеркнул, что Белоруссия против использования ядерного оружия и одна из первых вывезла его из страны, не дожидаясь предварительных условий. Макей заявил, что использование такого вооружения приведет к уничтожению человечества. По поводу видов вооружения для переноски ядерного оружия министр ответил, что это касается безопасности страны.

Белоруссия никогда не нападет на Россию со спины. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он отверг возможные упреки в участии своей армии в боевых действиях и напомнил, что главное — защитить страну.

Ядерное оружие

Белоруссия

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