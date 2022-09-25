Мир 25 сентября 2022, 00:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Белоруссия не собирается наносить ядерный удар по Украине — МИД Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что страна не собирается наносить удар по Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил на вопрос французских журналистов телеканала France 24 о ядерном оружии и Украине. Белоруссия не собирается наносить удар по Украине, отметил глава МИД.

Белорусскому министру напомнили, что в соответствии с договоренностями с Россией, в Белоруссии есть вооружение, способное нести ядерное оружие. Главу МИД спросили, станет ли Белоруссия наносить удар, если Россия попросит.

Реклама

«Опять же, повторюсь, мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно скорее. Мы не собираемся наносить удар», — ответил Макей.

Реклама

Министр подчеркнул, что Белоруссия против использования ядерного оружия и одна из первых вывезла его из страны, не дожидаясь предварительных условий. Макей заявил, что использование такого вооружения приведет к уничтожению человечества. По поводу видов вооружения для переноски ядерного оружия министр ответил, что это касается безопасности страны.

Белоруссия никогда не нападет на Россию со спины. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он отверг возможные упреки в участии своей армии в боевых действиях и напомнил, что главное — защитить страну.

0 0 0 0 0 0