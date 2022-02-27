Внеочередной совет министров иностранных дел ЕС по Украине пройдет 27 февраля

Внеочередной совет министров иностранных дел стран Евросоюза по Украине пройдет вечером 27 февраля. Об этом в своем Twitter объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он уточнил, что встреча пройдет в онлайн-формате в 18:00 (20:00 по московскому времени)

«Я созываю виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС, <…> чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины против агрессии со стороны России», — написал Боррель.

По его словам, на этой встрече он предложит пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам.

На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. О ее начале в этот день объявил президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, а гражданскому населению страны ничего не угрожает.