Фантастический снайпер и рекордсмен. Каким запомнят погибшую легенду НБА Коби Брайанта

О гибели легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» первым сообщил сайт TMZ. Его вертолет разбился о небольшие горы в Калифорнии. Кадры с места крушения сразу опубликовали местные экстренные службы.

Источник фото: Twitter LASD Lost Hills Stn.

Всего на борту были пять человек, в авиакатастрофе не выжил никто. СМИ написали, что вместе с Брайантом на вертолете летела его дочь Джианна. Вместе они направлялись на тренировку 13-летней спортсменки.

Путь Коби

Карьера Коби Брайанта была особенной с самого начала. Талант выделял его еще до того, как он стал профессионалом. В годы учебы его признали лучшим баскетболистом среди школьников США.

После старшей школы он решил не идти в университет, как обычно поступают молодые американские спортсмены, а сразу выйти на драфт НБА. Тогда, в 1996 году, он стал первым в истории ассоциации защитником, которого отобрали в профессиональный клуб сразу из школы. Так Коби попал в команду всей своей жизни — «Лос-Анджелес Лейкерс». В ней он провел все 20 лет карьеры.

С самого начала карьеры он начал ставить рекорды. Вот список его достижений в первые сезоны:

— самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в игре НБА (18 лет 158 дней);

— самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звезд новичков НБА (1996/97);

— самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звезд защиты НБА (1999/00);

— самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче всех звезд НБА.

Коби Брайант прославился своей фантастической результативностью. Казалось, что нет точки на площадке, откуда он не мог бы забросить мяч в корзину. Долгое время он оставался самым молодым игроком, который набрал 20 тысяч очков в карьере. Позже его рекорд побил Леброн Джеймс. Коби Брайант рекордными темпами набирал очки и в возрасте 34 лет и 104 дней добрался до отметки 30 тысяч. Да, тоже быстрее, чем кто либо в истории. Он стал лишь пятым игроком НБА, кому на тот момент покорился этот рубеж.

Карьеру он завершил в 2016 году. К этому моменту он стал третьим самым результативным снайпером в истории НБА. Последний, кого он оставил позади — Майкл Джордан.

Буквально накануне гибели Коби, его потеснили в списке лучших снайперов НБА. Леброн Джеймс опередил его и сместил на четвертое место. Последний твит в жизни Брайанта оказался посвящен как раз этому событию — он поздравил Джеймса.

Вспоминая о снайперском таланте Черной Мамбы, нельзя не вспомнить его самую результативную игру. В ней он набрал 81 очко. За всю историю игры лишь один раз кто-то набирал больше.

Как в «Лейкерс», так и сборной США он делал разницу на площадке и приносил победы. Так он пять раз становился чемпионом НБА, а в составе национальной команды выиграл две Олимпиады — Пекин-2008 и Лондон-2012.

Соболезнования со всего мира

Новость о смерти Коби Брайанта в момент стала самой обсуждаемой в мире. Посты в память о легенде баскетбола заполонили соцсети. Эта новость повергла в шок всех, кто хоть немного следил за баскетболом. Но, на самом деле, его слава давно вышла за пределы только этого вида спорта — о нем знали даже те, кто почти не следил за игрой.

Среди первых, кто выразил соболезнования, была сборная России по футболу.

В США печальную новость объявили на одном из стадионов. Тогда болельщики начали скандировать его имя.

На игре НБА между «Сан-Антонио Сперс» и «Торонто Рэпторс» команды почтили память Коби в первые 24 секунды встречи — это время на одну атаку и номер, под которым Брайант провел большую часть карьеры.

Один лучших футболистов мира Неймар из ПСЖ во время матча отпраздновал гол, показав пальцами номер Коби Брайанта.