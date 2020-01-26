Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе (штат Калифорния, США) в воскресенье утром.

Коби и еще, по меньшей мере, три человека были на борту его частного вертолета, когда он упал. По данным TMZ, на борту после падения вспыхнул пожар. Никто не выжил.

Аварийные службы подтвердили гибель пяти человек. По данным СМИ, супруги Коби — Ванессы Брайант — не было на борту. Причина аварии выясняется.

Коби много лет передвигается на личном вертолете Sikorsky S-76. У него четыре дочери — Джанна, Натали, Бьянка и новорожденная Капри.

41-летний Коби Брайант является профессиональным американским баскетболистом, выступавшим в НБА 20 сезонов подряд за одну команду, «Лос-Анджелес Лейкерс». Играл на позиции атакующего защитника. В возрасте 34 лет и 104 дней Брайант стал самым молодым игроком в истории лиги, набрав 30 тысяч карьерных очков. Он стал лучшим снайпером за всю историю франшизы «Лейкерс».