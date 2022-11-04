Властям США пришлось в очередной раз объяснять слова Байдена | 360°

Мир 04 ноября 2022, 21:48 Властям США пришлось в очередной раз объяснять слова Байдена Белый дом: Байден словами об «освобождении Ирана» выражал солидарность с иранцами Президент США Джо Байден / РИА "Новости"

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Говоря о «скором освобождении Ирана», президент США Джо Байден выражал солидарность с протестующими иранцами, заявил на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, иранское руководство само создало проблемы, с которыми в итоге столкнулось, сообщил ТАСС.

«Президент выражал нашу солидарность с протестующими, давая понять, что мы поддерживаем иранских мужчин и женщин, которые пытаются мирно протестовать», — пояснил Кирби.

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По словам представителя Белого дома, США планируют продолжить искать «пути для привлечения режима к ответственности за то, как он обращается со своим народом». Кирби отметил, что иранцы должны сами определять свое будущее, в этом позиция США неизменна.

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На выступлении в Калифорнии Байден заявил, что США скоро «освободят Иран» либо он «освободит сам себя». Иранский лидер Ибрахим Раиси ответил, что страна не собирается «попадать в плен» США. Раиси заявил, что не допустит, чтобы Иран стал «дойной коровой» Штатов.